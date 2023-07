Voulez-vous faire du porte à porte ? 23 rue Rivotte Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Besancon Tourisme et Congrès vous propose un circuit au coeur de la ville pour découvrir la richesse et la diversité des portes bisontines..

Mercredi 10:00:00 fin : . EUR.

23 rue Rivotte devant la porte Rivotte

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Besancon Tourism and Congress offers you a tour in the heart of the city to discover the richness and diversity of the doors of Besancon.

Besancon Tourisme et Congrès le propone un recorrido por el corazón de la ciudad para descubrir la riqueza y diversidad de las puertas de Besancon.

Besancon Tourisme et Congrès schlägt Ihnen einen Rundgang im Herzen der Stadt vor, um den Reichtum und die Vielfalt der Bisontiner Türen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON