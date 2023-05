Soirée guinguette au restaurant Diette 23 rue Principale, 18 juillet 2023, Fouchy.

Fouchy,Bas-Rhin

Soirée avec ambiance musicale et restauration traditionnelle alsacienne..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

23 rue Principale

Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est



Evening with musical atmosphere and traditional Alsatian food.

Velada con ambiente musical y comida tradicional alsaciana.

Abend mit musikalischer Umrahmung und traditionellen elsässischen Speisen.

