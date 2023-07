La nuit du papillon 23 Rue Porte du Marais Sansais, 17 juillet 2023, Sansais.

Sansais,Deux-Sèvres

L’association La Grande Rigole organise au Camping l’Îlot du Chail, la nuit du papillon, le lundi 17 juillet à partir de 22 heures.

L’animation sera assurée par Neil Wilding et Michel Toussaint, spécialistes reconnus.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les couleurs de la nuit..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

23 Rue Porte du Marais

Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association La Grande Rigole is organizing a butterfly night at the Îlot du Chail campsite, on Monday July 17 from 10 pm.

The event will be hosted by renowned specialists Neil Wilding and Michel Toussaint.

We look forward to seeing you there to discover the colors of the night.

La asociación La Grande Rigole organiza una noche de las mariposas en el camping Îlot du Chail el lunes 17 de julio a partir de las 22.00 horas.

El acto correrá a cargo de los reputados especialistas Neil Wilding y Michel Toussaint.

Le esperamos para descubrir los colores de la noche.

Der Verein La Grande Rigole organisiert auf dem Campingplatz l’Îlot du Chail am Montag, den 17. Juli ab 22 Uhr die Nacht des Schmetterlings.

Die Animation wird von den anerkannten Spezialisten Neil Wilding und Michel Toussaint übernommen.

Wir erwarten Sie zahlreich, um die Farben der Nacht zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Niort Marais Poitevin