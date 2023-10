Festival Les Trois Chaises 23 rue Porte de Monsieur Allègre, 2 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Festival musique, voix et instruments.

Pour son 10ème anniversaire, programmation exceptionnelle

Les 2 & 3 août 20h30 à l’église

Le 4 à 19h au château de La Borie à Céaux d’Allègre.

23 rue Porte de Monsieur église Saint Martin

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Festival of music, voices and instruments.

For its 10th anniversary, an exceptional program

August 2 & 3, 8:30pm at the church

4th at 7pm at Château de La Borie in Céaux d?Allègre

Festival de música, voces e instrumentos.

En su 10º aniversario, un programa excepcional

2 y 3 de agosto, a las 20.30 h en la iglesia

Día 4 a las 19:00 h en el castillo de La Borie en Céaux d’Allègre

Festival für Musik, Stimmen und Instrumente.

Zum 10-jährigen Jubiläum ein außergewöhnliches Programm

Am 2. und 3. August 20:30 Uhr in der Kirche

Am 4. um 19 Uhr im Château de La Borie in Céaux d’Allègre

