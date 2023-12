Féeries d’hiver à la MPT du centre-ville 23 rue Pêcherie Valence, 19 décembre 2023 16:30, Valence.

Valence,Drôme

L’équipe de la MPT du centre-ville vous invite à clôturer l’année dans une ambiance festive !

Emerveillements et surprises seront au rendez-vous !.

2023-12-19 16:30:00 fin : 2023-12-19 20:00:00. .

23 rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MPT downtown team invites you to close the year in a festive atmosphere!

You’ll be amazed and surprised!

El equipo de MPT del centro de la ciudad le invita a despedir el año en un ambiente festivo

Le sorprenderá

Das Team der MPT im Stadtzentrum lädt Sie ein, das Jahr in einer festlichen Atmosphäre ausklingen zu lassen!

Es wird viele Überraschungen geben!

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme