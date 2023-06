Soirée : Planète en fête ! 23 Rue Pêcherie Valence, 19 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez passer une soirée à la MPT centre-ville de Valence pour participer à divers ateliers, ainsi qu’a un spectacle en fin de soirée..

2023-07-19 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-19 . .

23 Rue Pêcherie Maison pour tous centre-ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend an evening at Valence’s MPT centre-ville to take part in a variety of workshops, as well as a show at the end of the evening.

Venga a pasar una velada en el MPT, en el centro de Valence, y participe en diversos talleres, así como en un espectáculo al final de la velada.

Verbringen Sie einen Abend in der MPT Centre-ville in Valence und nehmen Sie an verschiedenen Workshops und einer Show am Ende des Abends teil.

Mise à jour le 2023-06-24 par Valence Romans Tourisme