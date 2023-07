La MPT (centre-ville) en fête ! 23 Rue Pêcherie Valence, 28 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

On fête ensemble la fin de l’année et le lancement des animations d’été avec un programme festif pour petits et grands : spectacle tout public, guinguette et barbecue, et animations pour tous !.

2023-06-28 17:00:00 fin : 2023-06-28 23:00:00. .

23 Rue Pêcherie Maison pour tous du centre-ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Together we celebrate the end of the year and the launch of summer activities with a festive program for young and old: shows for all ages, a guinguette and barbecue, and entertainment for all!

Todos celebramos el fin de año y el inicio de las actividades de verano con un programa festivo para grandes y pequeños: espectáculo para todas las edades, parque de atracciones y barbacoa, ¡y entretenimiento para todos!

Wir feiern gemeinsam das Ende des Jahres und den Start der Sommeranimationen mit einem festlichen Programm für Groß und Klein: Show für alle, Guinguette und Barbecue und Animationen für alle!

Mise à jour le 2023-06-22 par Valence Romans Tourisme