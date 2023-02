La Machine et Dixit 23, Rue Noire, Nantes (44)

La Machine et Dixit 23, Rue Noire, Nantes (44), 19 mars 2023, . La Machine et Dixit Dimanche 19 mars, 15h00 23, Rue Noire, Nantes (44) avec Dixit et La Machine 23, Rue Noire, Nantes (44) 23, Rue Noire, 44000 Nantes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00

2023-03-19T17:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 23, Rue Noire, Nantes (44) Adresse 23, Rue Noire, 44000 Nantes, France Age maximum 110 lieuville 23, Rue Noire, Nantes (44)

23, Rue Noire, Nantes (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//