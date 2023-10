Dans la peau d’un jeune noble 23 rue Montant au Château Grignan, 25 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Une visite guidée à vivre en famille pour plonger dans le quotidien d’un jeune noble au 17e siècle !



> A partir de 6 ans

> Plein tarif 10 € / réduit (5-17 ans) 8 € / gratuit – 5 ans.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

23 rue Montant au Château Château de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A guided tour for the whole family to immerse themselves in the daily life of a young nobleman in the 17th century!



> For children aged 6 and over

> Full price 10 ? / reduced (5-17 yrs) 8 ? / free ? 5 yrs

Lleve a toda la familia a una visita guiada y sumérjase en la vida cotidiana de un joven noble en el siglo XVII



> Para niños a partir de 6 años

> Tarifa completa 10? / reducida (5-17 años) 8? / gratuita 5 años

Eine Führung für die ganze Familie, bei der Sie in den Alltag eines jungen Adligen im 17. Jahrhundert eintauchen können!



> Ab 6 Jahren

> Voller Preis 10 ? / Ermäßigt (5-17 Jahre) 8 ? / Kostenlos ? 5 Jahre

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes