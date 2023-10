Les grands bâtisseurs prennent la parole ! 23 rue Montant au Château Grignan, 21 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

NOUVEAUTÉ :

Visite décalée et costumée !

Les trois grands bâtisseurs de Grignan se réveillent en 2023 et découvrent le chantier en cours. Ils sont inquiets …



> Plein tarif 15 € / réduit 13 € (12-17 ans) / enfant 8 € (- 12 ans).

23 rue Montant au Château Château de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



NEW :

Costumed, offbeat tour!

The three great builders of Grignan wake up in 2023 and discover the construction site in progress. Are they worried?



> Full price 15 ? / reduced 13 ? (12-17 yrs) / child 8 ? (under 12)

NOVEDAD :

¡Una visita insólita disfrazada!

Los tres grandes constructores de Grignan se despiertan en 2023 y descubren la obra en construcción. ¿Estarán preocupados?



> Tarifa completa 15? / con descuento 13? (12-17 años) / niños 8? (menores de 12 años)

NEUHEITEN:

Versetzte und kostümierte Besichtigung!

Die drei großen Baumeister von Grignan wachen im Jahr 2023 auf und entdecken die aktuelle Baustelle. Sind sie beunruhigt?



> Voller Preis 15 ? / Ermäßigt 13 ? (12-17 Jahre) / Kind 8 ? (- 12 Jahre)

