L’Héritage – Jeu d’énigme à Grignan 23 rue Montant au Château Grignan, 23 septembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Testez vos capacités de raisonnement en participant à un jeu d’énigmes dans une salle voûtée du château. Grâce à vos intuitions, soyez les premiers à exhumer une lettre de madame de Sévigné.

Attention, d’autres équipes ont le même objectif que vous !.

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

23 rue Montant au Château Château de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Test your reasoning skills as you take part in an enigma game in a vaulted room of the château. Use your intuition to be the first to unearth a letter from Madame de Sévigné.

Beware, other teams have the same goal as you!

Pon a prueba tu capacidad de razonamiento participando en un juego de enigma en una sala abovedada del castillo. Usa tu intuición para ser el primero en desenterrar una carta de Madame de Sévigné.

Cuidado, ¡otros equipos tienen el mismo objetivo que tú!

Testen Sie Ihr Denkvermögen, indem Sie an einem Rätselspiel in einem Gewölbesaal des Schlosses teilnehmen. Mithilfe Ihrer Intuition können Sie als Erster einen Brief von Madame de Sévigné ausgraben.

Aber Vorsicht: Andere Teams haben das gleiche Ziel wie Sie!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes