Journées du Patrimoine : Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan, 16 septembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Venez visiter le château et découvrez le chantier qui rythmera la vie du palais pendant plusieurs mois, dans la lignée des grands bâtisseurs de son histoire. Accès aux terrasses, vestibule et premier étage du château.

Appli visite gratuite téléchargeable..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

23 rue Montant au Château Château de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit the château and discover the construction site that will keep the palace alive for several months, in the tradition of the great builders of its history. Access to the terraces, vestibule and second floor of the château.

Free downloadable tour app.

Venga a visitar el castillo y descubra las obras que mantendrán vivo el palacio durante varios meses, siguiendo la tradición de los grandes constructores de su historia. Acceso a las terrazas, al vestíbulo y a la primera planta del castillo.

Aplicación de visita descargable gratuitamente.

Besuchen Sie das Schloss und entdecken Sie die Baustelle, die mehrere Monate lang den Rhythmus des Lebens im Palast bestimmen wird, in der Tradition der großen Baumeister seiner Geschichte. Zugang zu den Terrassen, dem Vestibül und dem ersten Stock des Schlosses.

Kostenlose Besichtigungs-App zum Herunterladen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes