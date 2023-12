Alerte au château de Grignan ! 23 rue Montant au Château Grignan, 7 décembre 2023, Grignan.

Grignan Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-07

fin : 2023-12-07

Nouveau jeu d’aventure ! Dés 14 ans.



Un incendie s’est déclaré au château de Grignan et vous devez sauver les œuvres du musée. Le temps est compté et vous ne pourrez pas tout sauver !.

EUR.

23 rue Montant au Château Château de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes