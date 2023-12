Moufl’et compagnie 23 rue Marcel RAULT Trégueux, 24 février 2024, Trégueux.

Trégueux Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-01

.

Profitez de spectacles, d’ateliers de pratiques et d’installations ludiques avec vos enfants dans la semaine et le week-end entre le Grand Pré et Bleu pluriel !

.

23 rue Marcel RAULT Bleu Pluriel

Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme