Live au Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau Moulins, 7 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable. Les groupes locaux Bodega (quatuor de clarinettistes) et Brame (duo poétique et musical) vous feront vibrer pour une soirée musicale, chaleureuse et poétique. Venez régaler vos oreilles et vous réchauffer le cœur..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . .

23 rue Jean-Jacques Rousseau Les Studios Palace

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a memorable evening. Local groups Bodega (clarinet quartet) and Brame (poetic and musical duo) will thrill you with a warm, poetic evening of music. Come and feast your ears and warm your heart.

Acompáñenos en una velada memorable. Los grupos locales Bodega (un cuarteto de clarinetes) y Brame (un dúo poético y musical) le deleitarán con una velada musical cálida y poética. Venga y deleite sus oídos y caliente su corazón.

Begleiten Sie uns auf einem unvergesslichen Abend. Die lokalen Gruppen Bodega (Klarinettenquartett) und Brame (poetisches und musikalisches Duo) werden Sie für einen musikalischen, warmen und poetischen Abend begeistern. Erfreuen Sie Ihre Ohren und erwärmen Sie Ihr Herz.

