Les Keskonfé font leur cabaret 23 rue Georges Clémenceau Doazit, 8 décembre 2023, Doazit.

Doazit,Landes

Soirée Théâtre d’Improvisation au bénéfice de l’Association « Vaincre les Maladies Lysosomales ».

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. EUR.

23 rue Georges Clémenceau salle des fêtes de doazit

Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Improv Theatre Evening in aid of the « Vaincre les Maladies Lysosomales » Association

Velada teatral de improvisación a beneficio de la Asociación « Vaincre les Maladies Lysosomales

Improvisationstheaterabend zu Gunsten des Vereins « Vaincre les Maladies Lysosomales » (Überwindung der Lysosomalen Krankheiten)

