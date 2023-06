Gharbi twins – Trio tunisien virtuose 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 21 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les Gharbi Twins sont en réalité un trio, de cordes : oud, violon, qanûn, formé de deux jumeaux et d’un cousin, fils et neveu d’une figure majeure de la musique classique tunisienne..

2023-07-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

23 Rue Gaston de Saporta Hôtel Maynier d’Oppède

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Gharbi Twins are in fact a trio of strings – oud, violin, qanun – formed by two twins and a cousin, sons and nephew of a major figure in Tunisian classical music.

Los Gharbi Twins son en realidad un trío de cuerdas: oud, violín y qanûn, formado por dos gemelos y un primo, hijo y sobrino de una figura importante de la música clásica tunecina.

Die Gharbi Twins sind eigentlich ein Trio, Streicher: Oud, Geige, Qanûn, das aus zwei Zwillingen und einem Cousin besteht, Sohn und Neffe einer wichtigen Figur der klassischen tunesischen Musik.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence