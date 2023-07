Noé Leclerc trio / Robinson Kourhy / Minino Garay – Jazz migrations 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 15 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Après Mosaïc, Noé Clerc revient avec son trio atypique – accordéon, contrebasse, batterie – pour proposer une musique nourrie d’instantanés et d’impressions qui bouscule de manière ludique les codes harmoniques et rythmiques du jazz..

After Mosaïc, Noé Clerc returns with his atypical trio – accordion, double bass, drums – to propose a music nourished by snapshots and impressions that playfully shakes up the harmonic and rhythmic codes of jazz.

Después de Mosaïc, Noé Clerc vuelve con su atípico trío -acordeón, contrabajo, batería- para ofrecer una música nutrida de instantáneas e impresiones que sacuden juguetonamente los códigos armónicos y rítmicos del jazz.

Nach Mosaïc kehrt Noé Clerc mit seinem atypischen Trio – Akkordeon, Kontrabass, Schlagzeug – zurück, um eine Musik vorzustellen, die von Momentaufnahmen und Eindrücken genährt wird und die harmonischen und rhythmischen Codes des Jazz auf spielerische Weise herausfordert.

