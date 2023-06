Orchestre Balthasar Neumann 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 10 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Airs de concerts et extraits d’opéras. Grand concert festif dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède, cadre propice à la rencontre en musique de plusieurs forces vives de cette édition !.

2023-07-10 21:00:00 fin : 2023-07-10 . EUR.

23 Rue Gaston de Saporta Hôtel Maynier d’Oppède

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert arias and opera extracts. A great festive concert in the courtyard of the Hôtel Maynier d’Oppède, a perfect setting for the musical encounter of some of the greatest forces of this year’s edition!

Arias de concierto y fragmentos de ópera. Un gran concierto festivo en el patio del Hôtel Maynier d’Oppède, ¡un marco ideal para un encuentro musical entre algunos de los impulsores del evento de este año!

Konzertmelodien und Auszüge aus Opern. Großes Festkonzert im Hof des Hôtel Maynier d’Oppède, einem geeigneten Rahmen für das musikalische Zusammentreffen mehrerer treibender Kräfte dieser Ausgabe!

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence