Kirill Gerstein – Résidence de musique de chambre 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 5 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert final de la résidence de musique de chambre à l’Hôtel Maynier d’Oppède. Instrumentistes de la Résidence de musique de chambre de l’Académie sous la direction de Kirill Gerstein..

2023-07-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

23 Rue Gaston de Saporta Hôtel Maynier d’Oppède

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Final concert of the chamber music residency at the Hôtel Maynier d’Oppède. Instrumentalists from the Academy’s Chamber Music Residence under the direction of Kirill Gerstein.

Concierto final de la residencia de música de cámara en el Hôtel Maynier d’Oppède. Instrumentistas de la residencia de música de cámara de la Academia, dirigidos por Kirill Gerstein.

Abschlusskonzert der Kammermusikresidenz im Hôtel Maynier d’Oppède. Instrumentalisten der Kammermusikresidenz der Akademie unter der Leitung von Kirill Gerstein.

