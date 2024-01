Spectacle – Envidanse 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, samedi 29 juin 2024.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 20:30:00

fin : 2024-06-29

La danse, une évidence.

Lâcher les corps, libérer le mouvement, se laissez aller au rythme. Ne pas réfléchir et danser, se laisser porter.

Ici la danse jaillit naturellement et chacun des élèves du Petit Conservatoire expérimente son propre équilibre dans l’espace de la scène. Des premieres hésitations à l’assurance des mouvements répétas, les chorégraphies de Fathy Bouchaïb viennent traduire son expérience des premiers pas, des premières impressions individuelles ; pour donner vie à

un mouvement collectif et dévoiler le secret du langage des corps. Immobilités, enroulements, courbes tracent des trajectoires et écrivent un nouvel alphabet où chaque danseur est une lettre nouvelle. Découvrez ce nouveau spectacle et partagez avec les danseurs du Petit Conservatoire le plaisir immense de danser, simplement.

.

23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE