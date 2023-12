Concert choral – va y avoir du sport 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 14 juin 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14

Festival des chorales de collèges et lycées de Normandie 2024, Orne 32ème édition

Séance scolaire 14:00

130 choristes issus de plusieurs collèges de l’Est du département et des comédiens du Collège Molière de L’ Aigle, vous propose leur nouveau spectacle « Va y avoir du sport » en lien avec les Jeux Olympiques de 2024..

.

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE