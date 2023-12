Boudingues & Co Festival – 2ème édition 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Catégories d’Évènement: Mortagne-au-Perche

Orne Boudingues & Co Festival – 2ème édition 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 8 juin 2024, Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08 Après le succès de la première édition, le groupe de musique Les Boudingues de Mortagne-au-Perche programme son festival le 8 juin prochain. Les musiciens des Boudingues s’associeront avec de nouveaux amis pour animer ce deuxième festival. Le Carré du Perche sera animé jusqu’au bout de la soirée par des bandas et des groupes de musique venus de tous les horizons. Soirée gratuite et ouverte à tous. Un repas sera proposé sous forme de réservation. Des snacks et une buvette vous permettront de profiter au maximum de cette soirée si vous ne souhaitez pas réserver à l’avance. De la musique actuelle, de la variété et de la musique du Sud Ouest (banda) : tout sera réuni pour faire vibrer le sol Mortagnais. Un festival aux couleurs des Boudingues avec leur joie, leur bonne humeur et les traditions culinaires du pays. Entrée libre, réservation obligatoire pour le repas. Snacks et boissons sur place..

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

