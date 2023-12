Foire au boudin – 57ème édition 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 15 mars 2024 07:00, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Mortagne Evénements organise la 57ème édition de la traditionnelle foire au boudin, événement majeur de la Petite Cité de Caractère, qui a accueilli au cours de sa précédente édition 18 000 visiteurs en 3 jours.

Dès le vendredi 15 mars à 14h, la foire exposition accueillera les visiteurs sur le site du Carré du Perche.

Au programme : foire exposition, animations culinaires, fête foraine, course cycliste (dimanche 17 mars)..

23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mortagne Evénements organizes the 57th edition of the traditional boudin fair, a major event in the Petite Cité de Caractère, which welcomed 18,000 visitors over 3 days during its previous edition.

From Friday March 15 at 2pm, the fair will welcome visitors to the Carré du Perche site.

On the program: trade fair, culinary events, funfair, cycling race (Sunday March 17).

Mortagne Evénements organiza la 57ª edición de la tradicional feria del boudin, gran acontecimiento de la Petite Cité de Caractère, que en su anterior edición acogió a 18.000 visitantes durante 3 días.

A partir del viernes 15 de marzo a las 14.00 horas, la feria acogerá a los visitantes en el recinto del Carré du Perche.

El programa incluye una feria comercial, eventos culinarios, un parque de atracciones y una carrera ciclista (domingo 17 de marzo).

Mortagne Evénements organisiert die 57. Ausgabe der traditionellen Blutwurstmesse, ein wichtiges Ereignis in der Petite Cité de Caractère, das bei der letzten Ausgabe 18.000 Besucher an drei Tagen begrüßte.

Ab Freitag, dem 15. März um 14 Uhr empfängt die Messe die Besucher auf dem Gelände des Carré du Perche.

Auf dem Programm stehen: Messeausstellung, kulinarische Animationen, Jahrmarkt, Radrennen (Sonntag, 17. März).

