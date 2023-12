Soirée Carré Pêle-Mêle – Café Concert – Lili Cros et Thierry Chazelle soyez heureux ! 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 8 mars 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Le bonheur… saisissons-le quand il passe ! Des mélodies entraînantes, deux voix qui se complètent admirablement … Le bonheur, c’est pas plus compliqué qu’une chanson de Lili et Thierry Chazelle.

Avec près de mille concerts à son actif en France et à l’étranger, le duo appartient à cette catégorie pas si courante d’artistes foncièrement indépendants, mais qui remplissent les salles, dont un Olympia en 2019 ! Après un Hip ! Hip ! Hip ! enregistré en très bonne compagnie (Florent Marchet et François Poggio, collaborateur de Pomme), Lili et Thierry suivent leur instinct, s’installent sur une île de Bretagne et assurent eux-mêmes les arrangements et la réalisation d’un nouvel album inspiré par leur nouvel environnement. « Soyez heureux » est le titre de leur 5e opus. Et il n’est pas difficile de s’exécuter, tant leur chanson folk respire la joie de vivre.

Lili Cros : chant, basse, percussions corporelles

Thierry Chazelle : chant, guitare, mandoline et banjo

Fred Radix et Christophe Gendreau : Mise en scène

La musique se partage !

Partagez un moment, une rencontre informelle et conviviale de sortie de scène avec Lili Cros et Thierry Chazelle

Formule café-concert

Bar ouvert pendant la durée du spectacle.

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE