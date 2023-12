15ème Festival l’accordéon au Carré 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 18 février 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 12:00:00

fin : 2024-02-18

Aprés avoir accueilli comme invités d’honneur André Verchuren en 2008, 2009 et 2010,

Harry Williams en 2011, Louis Corchia en 2008 et 2012, Michel Pruvot en 2013, Sylvie Pullés en 2014, Jérôme Richard en 2015, Zinzin en 2016, Jérôme Baudoui, accordéoniste de Patrick Sébastien, Manu Maugain, champion du Monde en 2017 Jo Privat Junior en 2018, Frédéric Buch en 2019, Jean Marc Torchy en 2020, et l’aveyronais Thierry Bonefous en 2023.

En 2024, Stéphanie Rodriguez, championne de France d’accordéon. Stéphanie a fait partie des’Petits prodiges de l’accordéon’ et des ‘Fille aux doigts d’or’ sélectionnés par le regretté Maurice Larcange. Stéphanie est vedette des plus grands festivals de France et du monde entier. Nous recevrons aussi pour la première fois : Patrice Delacour, le baroudeur normand, Kévin Lacombe, chef d’orchestre à 18ans et finaliste du ‘Trophée mondial’. L’inoxydable et très attendu Jean Dauvin sera là, tout comme Cédric Saillard.

Les accordéonistes régionaux fidèles à l’association ouvriront le bal, comme chaque année..

.

23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE