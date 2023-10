En jeux d’écriture 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot En jeux d’écriture 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 6 juin 2024, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne Atelier d’écriture ludique pour stimuler l’imagination..

2024-06-06 fin : 2024-06-06 16:30:00. .

23 Rue Étienne Marcel Bibliothèque municipale

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A fun writing workshop to stimulate the imagination. Un divertido taller de escritura para estimular la imaginación. Spielerischer Schreibworkshop, um die Fantasie anzuregen.

