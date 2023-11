Good Vibes Comedy Club 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 9 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Le Good Vibes Comedy Club c’est des soirées humour qui vous permettent de décompresser de la semaine !

Venez découvrir des talents de l’humour venant de la France entière pour une soirée de rire garantie !

Présenté et orchestré par l’humoriste Orélian..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Good Vibes Comedy Club is all about comedy nights that let you unwind from the week!

Come and discover comedy talent from all over France for a guaranteed evening of laughter!

Presented and orchestrated by comedian Orélian.

El Club de la Comedia Good Vibes es una serie de veladas cómicas diseñadas para ayudarle a relajarse durante la semana

Venga a descubrir los talentos de la comedia de toda Francia en una velada de risas garantizadas

Presentado y orquestado por el humorista Orélian.

Der Good Vibes Comedy Club steht für Humorabende, bei denen Sie von der Woche abschalten können!

Kommen Sie und entdecken Sie Humortalente aus ganz Frankreich für einen Abend mit Lachgarantie!

Präsentiert und orchestriert von dem Humoristen Orélian.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47