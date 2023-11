Stage de percussions et danses africaine 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 2 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

L’Ombre du Baobab organise son premier stage de la saison :

10h-12h : Percussions

13h30-15h : Afro contemporain

15h-16h30 : Doum Danse

Sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’Ombre du Baobab is organizing its first workshop of the season:

10am-12pm: Percussion

1:30-3pm: Contemporary Afro

3pm-4.30pm: Doum Danse

Registration required.

L’Ombre du Baobab organiza su primer taller de la temporada:

10.00-12.00: Percusión

13.30-15.00: Afro contemporáneo

15.00-16.30: Doum Danse

Inscripción obligatoria.

L’Ombre du Baobab organisiert seinen ersten Workshop der Saison :

10h-12h: Percussion

13.30-15 Uhr: Zeitgenössischer Afro

15h-16h30 : Doum Danse (Tanz)

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47