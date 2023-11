A la Bib, on joue ! 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Fun afternoon open to all: board games and construction games. Tarde de diversión abierta a todos: juegos de mesa y de construcción. Spielenachmittag für alle: Gesellschaftsspiele und Konstruktionsspiele.

A la Bib, on joue !
23 Rue Étienne Marcel
La Bib
Villeneuve-sur-Lot 47300
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
2 décembre 2023, 16:30:00

Après-midi ludique ouvert à tous : jeux de société et jeux de construction.

