Olivier Daguerre « Virages » – Concert Voix du Sud 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 28 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Les virages et les rivages, premiers pas du voyage. Là où bien souvent il faut prendre une décision… Le troubadour basque, qu’on a pu croiser aux Francofolies, aux Rencontres d’Astaffort, dans maints festivals dédiés à la chanson française, est venu nous raconter ces virages-là.

Durée : 1h30.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel J.-R. Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Curves and shores, the first steps of the journey. Where decisions often have to be made… The Basque troubadour, who we’ve met at Francofolies, Rencontres d’Astaffort and many other festivals dedicated to French chanson, has come to tell us all about these bends.

Running time: 1h30

Las curvas y las orillas, los primeros pasos del viaje. Donde a menudo hay que tomar decisiones… El trovador vasco, que ha actuado en los Francofolies, los Rencontres d’Astaffort y muchos otros festivales dedicados a la chanson francesa, ha venido a contarnos todo sobre estos recodos.

Duración: 1h30

Kurven und Ufer, die ersten Schritte der Reise. Dort, wo man oft eine Entscheidung treffen muss… Der baskische Troubadour, den man bei den Francofolies, den Rencontres d’Astaffort und zahlreichen Festivals, die dem französischen Chanson gewidmet sind, antreffen konnte, ist gekommen, um uns von diesen Kurven zu erzählen.

Dauer: 1,5 Stunden

