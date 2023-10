Racontines 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 15 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants à partir de 3 ans..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

23 Rue Étienne Marcel La Bib

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Volunteer readers from the Lire et Faire Lire association, storytellers and librarians bring books and stories to life for children aged 3 and over.

Lectores voluntarios de la asociación Lire et Faire Lire, cuentacuentos y bibliotecarios dan vida a libros y cuentos para niños a partir de 3 años.

Freiwillige Vorleser des Vereins Lire et Faire Lire, Geschichtenerzähler und Bibliothekare erwecken Bücher und schöne Geschichten für Kinder ab 3 Jahren zum Leben.

