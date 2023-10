Exposition photographies « D’ombres et de lumières » 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 7 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Les photographes d’OBJECTIF IMAGE 47 vous invitent à découvrir leurs œuvres photographiques « d’ombres et de lumières ».

2023-11-07 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre Culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The photographers of OBJECTIF IMAGE 47 invite you to discover their « light and shade » photographic works

Los fotógrafos de OBJECTIF IMAGE 47 le invitan a descubrir sus obras fotográficas de luces y sombras

Die Fotografen von OBJECTIF IMAGE 47 laden Sie ein, ihre fotografischen Werke « von Licht und Schatten » zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47