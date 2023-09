Good Vibes Comedy Club 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot, 14 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez rire au premier comedy club de Villeneuve-sur-Lot !

Buvette pendant l’entracte !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel J-R Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and laugh at Villeneuve-sur-Lot’s first comedy club!

Refreshment bar during intermission!

Venga a reírse al primer club de la comedia de Villeneuve-sur-Lot

Bar durante el descanso

Kommen Sie zum Lachen in den ersten Comedy-Club in Villeneuve-sur-Lot!

Getränk in der Pause!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47