stage danses folk de Gascogne

Samedi 14 octobre, 14h30
23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69)

Bonjour à toutes et à tous.

Nous vous proposons un nouveau stage de danses folks avec:
– des congos de Gascogne.
– le pantalon de Sauveterre.
– des rondeaux
– …

* Réservation non nécessaire.
* Musiciens en live
* Animatrice de danse.

A bientôt !
Les tap'du pied

