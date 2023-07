stage de danses folk 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) stage de danses folk 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69), 23 septembre 2023, . stage de danses folk Samedi 23 septembre, 14h30 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) 6 Après la pause estivale, nos stages reprennent le samedi 23 septembre, toujours selon la même formule pour cette nouvelle année: – un stage par mois, avec un thème défini (thème à venir pour le 23/09) – Réservation non nécessaire.- Musiciens en live- Animatrice de danse. samedi 23 Septembre 2023 a partir de 14h30, auCollège Jean-Mace , 23 rue Edouard-Vaillant – 69100 Villeurbanne Tarif : 6 Euros. A bientôt ! Les tap’du pied source : événement stage de danses folk publié sur AgendaTrad 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) 23, Rue Edouard Vaillant, 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44110 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

