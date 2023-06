Mini-bal avec reprise de danses de la saison 2022-2023 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) Mini-bal avec reprise de danses de la saison 2022-2023 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69), 24 juin 2023, . Mini-bal avec reprise de danses de la saison 2022-2023 Samedi 24 juin, 14h30 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) 6 Euros Pour clôturer la saison, Tap’ du Pied vous propose une reprise de danses apprises cette année: – Bourrées du Berry et d’Auvergne. – Valses et mazurkas – mixers – avant-deux et maraîchines – rondeau – … Au cours du bal, chaque danse sera précédée d’explications rapides. Avant de se quitter pour les vacances, nous vous proposons de partager un goûter avec des gâteaux, des fruits, … que vous pouvez apporter; nous fournirons les boissons ! Comme pour chaque stage: – Réservation non nécessaire. – Musiciens en live – Animatrice de danse. A bientôt ! Les tap’du pied source : événement Mini-bal avec reprise de danses de la saison 2022-2023 publié sur AgendaTrad 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) 23, Rue Edouard Vaillant, 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43220 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

baltrad balfolk

