6 euros

avec Tap’ du pied 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) 23, Rue Edouard Vaillant, 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39514 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de danses folks: Mazurkas et danses de couple ! Ce mois-ci, venez apprendre ou réviser les pas de mazurka. Nous danserons ensuite la variante de la mazurka-valse pour terminer par le porcher, et quelques surprises … Ouvert à tout le monde, débutant ou non. Réservation non nécessaire. Accompagnement des danseurs par des musiciens en live. samedi 26 Novembre à partir de 14h30, au Collège Jean-Macé , 23 rue Edouard-Vaillant – 69100 Villeurbanne Tarif : 6 Euros. A très bientôt ! Les tap’du pied source : événement Stage de danses – mazurkas et danses de couple publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:30:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00

Détails Autres Lieu 23, Rue Edouard Vaillant, Villeurbanne (69) Adresse 23, Rue Edouard Vaillant, 69100 Villeurbanne, France

