Vide-dressing à Pauillac 23 rue Edouard de Pontet Pauillac, 12 novembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’association Fit Gym organise son vide-dressing à la salle des fêtes (vêtements adultes, enfants et jouets).

Petite restauration sur place.

Sur inscription pour les exposants..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

23 rue Edouard de Pontet Salle des Fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Fit Gym association organizes its dress sale in the Salle des Fêtes (adult and children’s clothing and toys).

Snacks on site.

Registration required for exhibitors.

La asociación Fit Gym celebra su venta de ropa en la sala del pueblo (ropa y juguetes para adultos y niños).

Refrescos ligeros disponibles.

Inscripción obligatoria para los expositores.

Der Verein Fit Gym organisiert seinen Kleiderverkauf in der Festhalle (Erwachsenen- und Kinderkleidung sowie Spielzeug).

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Anmeldung für Aussteller erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Médoc-Vignoble