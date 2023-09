Loto à Pauillac 23 rue Edouard De Pontet Pauillac, 10 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’Association Entraide des Coeurs Médocains organise son loto, dans le cadre des manifestations d’Octobre Rose.

Ouverture des portes dès 18h30.

Réservation conseillée.

Cet événement est organisé au profit de l’Association Rose Médoc..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

23 rue Edouard De Pontet Salle des fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association Entraide des Coeurs Médocains organizes its bingo, as part of the Pink October events.

Doors open at 6:30pm.

Reservations recommended.

This event benefits the Association Rose Médoc.

La Association Entraide des Coeurs Médocains organiza su bingo en el marco de los actos del Octubre Rosa.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Se recomienda reservar.

Este acto se organiza en beneficio de la Asociación Rosa de Médoc.

Die Association Entraide des Coeurs Médocains organisiert im Rahmen der Veranstaltungen zum Rosa Oktober ihr Lotto.

Die Türen werden ab 18:30 Uhr geöffnet.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Die Veranstaltung wird zugunsten der Association Rose Médoc organisiert.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Médoc-Vignoble