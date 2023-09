Théâtre : la valse d’Icare 23 rue Edouard de Pontet Pauillac, 6 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

« La valse d’Icare » invite les spectateurs à la quête identitaire d’Icare, personnage fascinant, qui souhaite devenir chanteur, malgré les réticences de son père.

Doté d’un talent indéniable, mais grisé par le succès facile, ignorant les vertus du travail et de la persévérance, Icare peine à maintenir le fragile équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Interprété par Nicolas Devort, cette pièce est une touchante exploration de la conditions humaine, de l’art et de la paternité.

Sur inscription car le nombre de places est limité.

Les billets sont disponibles via Helloasso et dans les bureaux de l’office de tourisme Médoc-Vignoble.

La Saison Culturelle vous est proposée par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île – via son organisateur La Manufacture Médocaine..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:00:00. EUR.

23 rue Edouard de Pontet Salle des fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« La valse d’Icare » (Icarus’ Waltz) invites viewers to follow the quest for identity of Icarus, a fascinating character who wants to become a singer, despite his father’s misgivings.

Endowed with undeniable talent, but intoxicated by easy success and unaware of the virtues of hard work and perseverance, Icare struggles to maintain the fragile balance between personal and professional life.

Performed by Nicolas Devort, this play is a touching exploration of human conditions, art and fatherhood.

Registration required, as seating is limited.

Tickets are available via Helloasso and from the offices of the Médoc-Vignoble tourist office.

The Cultural Season is brought to you by the Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île – via its organizer La Manufacture Médocaine.

« La valse d’Icare » (El vals de Ícaro) invita al público a seguir la búsqueda de la identidad de Ícaro, un personaje fascinante que quiere convertirse en cantante, a pesar de las reticencias de su padre.

Dotado de un talento innegable, pero intoxicado por el éxito fácil y desconocedor de las virtudes del trabajo duro y la perseverancia, Icare lucha por mantener el frágil equilibrio entre su vida personal y profesional.

Interpretada por Nicolas Devort, esta obra es una conmovedora exploración de la condición humana, el arte y la paternidad.

Inscripción obligatoria, ya que las plazas son limitadas.

Las entradas están disponibles en Helloasso y en las oficinas de la Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble.

La Temporada Cultural es una iniciativa de la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île, a través de su organizador, La Manufacture Médocaine.

« La valse d’Icare » lädt die Zuschauer zur Identitätssuche des faszinierenden Ikarus ein, der trotz der Vorbehalte seines Vaters Sänger werden möchte.

Mit einem unbestreitbaren Talent ausgestattet, aber berauscht vom leichten Erfolg und ohne die Tugenden der Arbeit und der Ausdauer zu kennen, hat Icare Mühe, das fragile Gleichgewicht zwischen persönlichem und beruflichem Leben aufrechtzuerhalten.

Das Stück, das von Nicolas Devort interpretiert wird, ist eine berührende Erkundung der menschlichen Bedingungen, der Kunst und der Vaterschaft.

Anmeldung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Karten sind über Helloasso und in den Büros des Fremdenverkehrsamts Médoc-Vignoble erhältlich.

Die Kultursaison wird Ihnen von der Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île – über ihren Veranstalter La Manufacture Médocaine – angeboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Médoc-Vignoble