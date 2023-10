Salon de l’Esotérisme et du Bien Être 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax, 4 novembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

De nombreux thérapeutes seront présents, et bien d’autres métiers à découvrir … et des conférences vous seront présentées

Une partie des fonds sera reversée à l’association. Food truck sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

23 rue Edmond Rostand Salle du Temps Libre

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Numerous therapists will be present, and many other professions to discover? and conferences will be presented

Part of the proceeds will be donated to the association. Food truck on site.

Estarán presentes numerosos terapeutas y muchas otras profesiones por descubrir… y se presentarán conferencias

Parte de la recaudación se donará a la asociación. Food truck in situ.

Zahlreiche Therapeuten werden anwesend sein, und es gibt noch viele andere Berufe zu entdecken ? und es werden Ihnen Vorträge präsentiert

Ein Teil des Geldes wird an die Organisation gespendet. Foodtruck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Grand Dax