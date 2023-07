Festival Becane’roll 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax, 23 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Rassemblement et exposition motos et autos, animations, concerts, restauration food truck. Par le Harley Davidson Club Sud Côte d’argent..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

23 rue Edmond Rostand Salle du Temps Libre

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gathering and exhibition of motorcycles and cars, entertainment, concerts, food truck. By the Harley Davidson Club Sud Côte d’argent.

Concentración y exposición de motos y coches, animaciones, conciertos, food truck. Organizado por el Harley Davidson Club Sud Côte d’argent.

Treffen und Ausstellung von Motorrädern und Autos, Animationen, Konzerte, Foodtruck-Restaurants. Vom Harley Davidson Club Sud Côte d’Argent.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Grand Dax