Les Mystères du Quartier Saint-Martin 23 Rue du Président Wilson Périgueux, 7 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 7 Octobre

Les Mystères du Quartier Saint-Martin

Un voyage insolite entre orientalisme et époque romantique, des révélations inédites de lieux méconnus. Des empreintes Art nouveau et Art déco avec des influences de grands voyageurs comme Delacroix de passage à Périgueux. Des évocations d’architectes oubliés. Des escales à la rencontre de demeures et d’hommes d’exceptions dans l’univers industriel du Second Empire.

Final surprise et gourmand avec échanges et présentations iconographiques.

Départ : Devant l’ Hôtel de Ville (23 rue du Président Wilson)

Chiens non admis.

Heure : 14h30

Tarif unique : 8€

Informations et réservations : 06 75 87 02 48.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

23 Rue du Président Wilson Devant l’ Hôtel de Ville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 7th

The Mysteries of the Quartier Saint-Martin

An unusual journey between Orientalism and the Romantic era, revealing little-known places. Art Nouveau and Art Deco influences from great travelers such as Delacroix, who passed through Périgueux. Evocations of forgotten architects. Stopovers to discover exceptional homes and men in the industrial world of the Second Empire.

A surprise gourmet finale, with discussions and iconographic presentations.

Departure: In front of Hôtel de Ville (23 rue du Président Wilson)

Dogs not admitted.

Time : 14h30

Price: 8?

Information and bookings: 06 75 87 02 48

Sábado 7 de octubre

Los misterios del Barrio Saint-Martin

Un viaje insólito entre el orientalismo y el romanticismo, que desvela lugares poco conocidos. Influencias Art Nouveau y Art Déco de grandes viajeros como Delacroix, que pasó por Périgueux. Evocaciones de arquitectos olvidados. Paradas para conocer casas y hombres excepcionales en el mundo industrial del Segundo Imperio.

Un final gastronómico sorpresa, con debates y presentaciones iconográficas.

Punto de partida: Frente al Hôtel de Ville (23 rue du Président Wilson)

No se admiten perros.

Hora : 14h30

Precio de la entrada individual: 8?

Información y reservas: 06 75 87 02 48

Samstag, 7. Oktober

Die Mysterien des Viertels Saint-Martin

Eine ungewöhnliche Reise zwischen Orientalismus und romantischer Epoche, neue Enthüllungen von unbekannten Orten. Spuren des Jugendstils und des Art déco mit Einflüssen von großen Reisenden wie Delacroix, der in Périgueux zu Besuch war. Erinnerungen an vergessene Architekten. Zwischenstopps bei der Begegnung mit außergewöhnlichen Häusern und Menschen in der Industriewelt des Zweiten Kaiserreichs.

Überraschendes und leckeres Finale mit Austausch und ikonografischen Präsentationen.

Start: Vor dem Hôtel de Ville (23 rue du Président Wilson)

Hunde sind nicht erlaubt.

Uhrzeit: 14:30 Uhr

Einzeltarif: 8?

Informationen und Reservierungen: 06 75 87 02 48

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Périgueux