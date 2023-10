Animation dansante Halloween 23 rue du Châtelier Saint-Prix, 1 novembre 2023, Saint-Prix.

Saint-Prix,Allier

Goûter offert. Ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans. Inscription obligatoire par sms ou par facebook en envoyant le nom et prénom de l’enfant. Autre date : mercredi 25 octobre à la salle des fêtes de Billy..

2023-11-01 16:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

23 rue du Châtelier Salle de danse

Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Snack offered. Open to all children aged 3 to 11. Registration required by sms or facebook with child’s first and last name. Alternate date: Wednesday, October 25 at the Billy village hall.

Merienda gratuita. Abierto a todos los niños de 3 a 11 años. Inscripción obligatoria por SMS o Facebook, indicando nombre y apellidos del niño. Fecha alternativa: miércoles 25 de octubre en el salón del pueblo de Billy.

Ein kostenloser Snack wird angeboten. Offen für alle Kinder von 3 bis 11 Jahren. Anmeldung per SMS oder Facebook mit dem Vor- und Nachnamen des Kindes erforderlich. Weiteres Datum: Mittwoch, 25. Oktober, im Festsaal von Billy.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse