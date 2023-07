Qui est Monsieur Schmitt ? 23 Rue Des Trois Rois Marseille, 14 juin 2024, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Qui est Monsieur Schmitt ? » sur la scène du Théâtre du Carré Rond..

2024-06-14 16:00:00 fin : 2024-06-15 . EUR.

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See « Qui est Monsieur Schmitt? » on stage at the Théâtre du Carré Rond.

Vea « Qui est Monsieur Schmitt? » en el escenario del Théâtre du Carré Rond.

Erleben Sie « Qui est Monsieur Schmitt? » auf der Bühne des Théâtre du Carré Rond.

Mise à jour le 2023-07-19 par Ville de Marseille