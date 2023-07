Huis Clos 23 Rue Des Trois Rois Marseille, 23 février 2024, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence..

2024-02-23 20:30:00 fin : 2024-02-24 . EUR.

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this play, a trial begins behind closed doors where each of the three characters judges and is judged on the acts that make up their existence.

En esta obra se inicia un juicio a puerta cerrada en el que cada uno de los tres personajes juzga y es juzgado por los actos que conforman su existencia.

In diesem Stück beginnt dann ein Prozess hinter verschlossenen Türen, in dem jede der drei Personen über die Handlungen, die ihre Existenz ausmachen, urteilt und beurteilt wird.

Mise à jour le 2023-07-19 par Ville de Marseille