Les Justes 23 Rue Des Trois Rois Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

« On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. » (Skouratov – Les Justes – Albert Camus).

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« One begins by wanting justice and ends by organizing a police force. » (Skouratov – The Just – Albert Camus)

« Se empieza queriendo justicia y se termina organizando una fuerza policial » (Skouratov – Los justos – Albert Camus)

« Man beginnt damit, Gerechtigkeit zu wollen, und endet damit, eine Polizei zu organisieren. » (Skuratow – Die Gerechten – Albert Camus)

Mise à jour le 2023-07-17 par Ville de Marseille