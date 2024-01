Les Floréales Romantiques 23 Rue des Princes Combourg, dimanche 19 mai 2024.

Combourg Ille-et-Vilaine

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Exposition-vente de fleurs dans le parc du Château.

Marché aux plantes, avec de nombreux horticulteurs et pépiniéristes.

Et plusieurs professionnels du monde du jardin et de la nature (paysagistes, architectes…)

Exposition Artisanat d’art, peinture et sculpture

Gardiennage de plantes et service de brouettage

Et les nombreuses animations prévues :

– Baptême de l’arbre de Châteaubriand au son des trompes de chasse.

– Tournoi de palets organisé par Belle Breizh

– Animations cerfs-volants

– Danses médiévales

– Apéro-concert à partir de 18h30 avec Hot Bidule Club Sextet

Buvette et restauration sur place

23 Rue des Princes Parc du Château de Combourg

Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne floreales.combourg@gmail.com



