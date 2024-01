TAPAGES 23 Rue des Potiers Toulouse, lundi 19 février 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-10

Tapages, le festival qui secoue est parti d’une envie : renforcer les liens avec la jeune création.

Venez fêter les 20 ans du théâtre du Grand Rond avec des personnes qui les ont encore (ou presque), ils ont carte blanche !

1 théâtre, 21 jours, 56 spectacles ! Trois semaines pendant lesquelles des jeunes compagnies s’emparent du Théâtre pour imaginer leur événement au-delà d’une simple présentation de spectacles.

Profitez de spectacles pluridisciplinaires aux identités riches et multiples, allant du projet naissant à la création en plein lancement, en passant par des spectacles pas encore connus. Mais aussi de repas partagés, de temps d’échanges, de rencontres et de découvertes d’univers infinis.

Théâtre, danse, marionnette, théâtre d’ombre, conte, musique, performance, magie… Il y en aura pour tous les âges, tous les goûts, pour les pressés, pressées et pour celles et ceux qui aiment se prélasser… mais plus encore pour les curieux et curieuses. Laissez-vous surprendre !

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du Théâtre : www.grand-rond.org

13 EUR.

23 Rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@grand-rond.org



